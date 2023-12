Inter:Sanchez assente in Coppa Italia

Alexis Sanchez non sarà in campo nella sfida di Coppa Italia di San Siro contro il Bologna,

L’attaccante cileno non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta romana e ha svolto lavoro personalizzato. Da valutare se sarà disponibile per la gara di campionato di sabato alle 18 contro il Lecce. A questo punto, con il solo Arnautovic come alternativa in attacco, sarà praticamente impossibile per il tecnico nerazzurro far rifiatare sia Lautaro Martinez che Thuram in Coppa Italia. Uno dei due sarà chiamato agli straordinari, a meno che Inzaghi non decida di avanzare Klaassen o Sensi.