Le leggende del Calcio contemporaneo: Xavi (Spagna) 1980 centrocampista

(Alberto Sigona) – Considerato uno dei più forti registi della storia del calcio, ha militato quasi esclusivamente nel Barcellona, componendo con Iniesta e Messi un trio leggendario. Assieme hanno trascinato i blaugrana ad un’infinità di trionfi, facendosi interpreti di un modo di giocare rivoluzionario, noto come tiki-taka. Xavi possedeva una notevole visione di gioco, un’eccellente precisione nei passaggi nonché una rara abilità nel palleggio in spazi stretti, qualità che gli consentivano di dialogare continuamente coi compagni, e di fornire loro dei palloni da rete in condizioni per altri al limite del possibile (citofonare Messi). Col Barça ha preso parte a 767 incontri (85 gol), vincendo in primis 8 Campionati, 4 Coppe dei Campioni e 3 Mondiali per club.

Con la Nazionale ha giocato 133 partite (13 gol), vincendo il Titolo Mondiale 2010 e 2 Campionati d’Europa (2008 e 2012).