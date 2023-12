Milan: all’attacco di Musah per la scalata alla Champions League

Foto 1: https://tuttocalciomercato24.com/wp-content/uploads/2023/06/yunus-musah-valencia-1140×641.jpg

Un Milan sempre più a stelle e strisce, come il suo patron Gerry Cardinale, sta tentando l’assalto a Yunus Musah, giovane talento statunitense ora in forze al Valencia. I rossoneri, comunque, con l’addio di Tonali venduto al Newcastle, hanno un tesoretto da 70 milioni di euro che stanno sfruttando fino all’osso comprando giovani e campioni di grido come Pulisic e Loftus-Cheek dal Chelsea. Un campionato, quello di Serie A dunque, che ci sembra ancora più bello e combattuto dello scorso anno e che il miglior sito scommesse non può non seguire e non attendere con ansia. Manca poco, infatti, alla prima della stagione e i siti scommesse online su migliorisitiscommesse.net, stanno già approntando quote e pronostici per gli eventi in programma.

Mentre il Milan compra tanti giocatori per tornare forte in Italia e in Europa, i siti scommesse sono certi del fatto che le avversarie non stiano a guardare. Il Napoli campione ha trattenuto i suoi giocatori più forti e ha cambiato allenatore, con Rudi Garcia alla guida dopo l’arrivederci di Luciano Spalletti. L’Inter ha salutato Brozovic, Lukaku, Handanovic e altri ma ha acquistato tanto. Frattesi su tutti, Marcus Thuram e Cuadrado dalla Juve possono fare molto bene e portare i nerazzurri molto in alto in Champions League. Non dimentichiamoci, infatti, che solo un Manchester City stellare ha frenato la corsa del biscione in finale. Le romane sono ancora in fase iniziale di mercato con qualche buon acquisto da parte della Roma che ha preso Aouar e N’Dicka e la cessione di Milinkovic-Savic sulla sponda laziale. Per la Juventus, esclusa dalle coppe europee, capitolo a parte.

Juventus: l’esclusione dalle coppe non è inaspettata

L’esclusione della Juventus dalle coppe europee l’anno prossimo con 20 milioni di euro di multa non è una decisione inaspettata. I siti scommesse, infatti, già dall’anno scorso avevano bloccato qualsiasi tentativo di scommessa sulle coppe o su una probabile Serie B vista l’alta probabilità di una sanzione esemplare per i bianconeri. 15, invece, sono stati i punti di penalizzazione inflitti alla compagine torinese che si trova a dover ricominciare una stagione dopo un periodo davvero travagliato in cui giocatori e società hanno subito grandi traumi.

Pensiamo, appunto, a Vlahovic, reduce da partite in cui non ha inciso, con scarsa forma e poco fiuto del gol. Pensiamo a Chiesa che è stato, praticamente, messo sul mercato. Per non parlare dei tanti giovani, tra cui Miretti e Fagioli, che Allegri ha buttato nell’arena per mancanza di alternative valide. Non sappiamo cosa potrà succedere ma siamo certi che nuova società e vecchio allenatore avranno delle grane da risolvere. Sorride, invece, la Fiorentina che ha mostrato un bel carattere arrivando in finale di Conference League e che, con l’esclusione della Juve, viene ripescata proprio per i preliminari di Conference. Una bella soddisfazione per gli uomini di Italiano che, dopo ben 33 anni, hanno disputato una finale europea e la finale di Coppa Italia. Due sfide perse senza demeritare, con grinta e impegno fino all’ultimo secondo.

I siti scommesse sportive si aspettano, dunque, un campionato vivo, con tante squadre in lotta per le prime posizioni e con tanti volti nuovi. Come quello di Musah, statunitense dal piede fino, che potrebbe essere una bella sorpresa per questo Milan sempre più americano che cerca, tra le fila dei giocatori USA, qualche gioiello con cui poter arrivare a vivere emozioni europee sempre più grandi.