Sequestro beni per 3 milioni di euro: scoperte scommesse illegali in Calabria

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, insieme al personale dello Scico (Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata), ha sequestrato 3 milioni di euro a due imprenditori che operavano nel settore delle scommesse e dei giochi. Lotta continuata e attenta, quindi, delle forze dell’ordine contro le scommesse illecite.

Coinvolte le regioni Toscana, Lazio e Calabria nell’ambito dell’operazione “Galassia” condotta, con il supporto dello Scico (Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata), dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria. L’operazione ha smantellato un sistema criminale, molto remunerativo, finalizzato alla raccolta illegale di scommesse online. La sede operativa delle azioni illecite si trovava a Reggio Calabria con agenzie satelliti in Romania, Austria, Spagna e Malta. Le varie società agivano attraverso un sistema “a cascata” che partiva dal vertice della piramide per arrivare all’utente finale. I punti affiliati trasferivano, in maniera costante e continuativa, le somme incassate illegalmente all’estero, sottraendole alle tasse italiane.

Un’organizzazione stabile, con agenzie sparse in tutta Italia, che raccoglievano puntate su giochi e scommesse attraverso siti non autorizzati. Il lavoro, puntiglioso, delle forze dell’ordine ha permesso l’arresto degli imprenditori e il sequestro dei beni. Questo per mettere in chiaro, con ancora maggiore voce, la lotta al mercato nero sempre attiva nel nostro paese. Proprio per questa ragione, i giocatori si avvicinano sempre più spesso alle scommesse autorizzate online. Sono tanti, infatti, i siti legali che funzionano bene e che hanno migliaia di conti attivi. I migliori bonus scommesse online, poi, sono un incentivo, regolamentato, che permette di ricevere tante agevolazioni e offerte mirate. I migliori bonus benvenuto, sui siti legali, sono, dunque, un grande successo e permettono, grazie all’attenzione severa della Guardia di Finanza e dell’ADM, di poter giocare e divertirsi senza stress.

Giocare su siti sicuri è possibile?

Anche se spesso sono i migliori bonus siti scommesse ad avvicinare tanti appassionati al betting online, è bene elencare i criteri per giocare sui siti sicuri. Uno di questi è, certamente, controllare il numero di licenza del sito, la vera carta d’identità della piattaforma che ci permette di capire in pochi attimi se siamo capitati su un sito legale. L’Agenzia Dogane e Monopoli, l’ente di stato preposto al controllo del settore gioco e scommesse, elenca i siti concessionari attraverso i numeri delle licenze commesse, appunto. Questo numero si trova su ogni piattaforma regolamentata così come il logo dell’ADM, di solito nell’homepage.

Un sito sicuro cura, poi, la varietà del palinsesto con tanti mercati differenti coinvolti. Sono tanti, infatti, gli eventi su cui puntare tra calcio, tennis, basket, pallavolo, formula 1, moto GP e tanto altro. Non solo: pronostici e quote sono equi e onesti così come le statistiche in tempo reale che servono per le scommesse live. Un sito con bonus bookmaker accattivante ha, come abbiamo visto, più registrazioni attive ma per restare sul sito scelto c’è bisogno di un buon servizio clienti che permetta, in ogni momento della giornata, di poter fugare dubbi e fare domande.

Inoltre, un sito sicuro permette di poter limitare i propri depositi settimanali e farà tanta sensibilizzazione sul gioco responsabile. Un giocatore che pensa di vivere un momento di impulsività rispetto al gioco può, infatti, decidere il proprio budget settimanale e, in casi estremi, può decidere di autoescludersi per un periodo di tempo dalla piattaforma. Il gioco compulsivo, la lotta contro la patologia, sono temi importanti e sono trattati con attenzione, da anni, nei siti legali. Il controllo del mercato nero non è solo combattere contro il riciclaggio, frenare la malavita. Il controllo è pensato per aiutare coloro che hanno voglia di giocare e basta, senza stress, con quel divertimento che dovrebbe essere l’unico fine pensabile e che è giusto che sia lo scopo di qualunque sessione di gioco.