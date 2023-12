Udine: invece di Iuliano , stranamente il minuto ri raccogliento lo dedica a Pulici

Un’errore ci può stare , ma come sia andata al BluEnergy Stadium prima del match tra Udinese e Sassuolo , rimarrà sempre un mistero.

Prima del fischio d’inizio , sul tabellone gigante è apparasa la foto dell’x attaccante del Torino Paolino Pulici , (vivo e vegeto ,in ottima salute) , così come da prassi i giocatorp con la terna arbitrale si sono raccolti ,ed abbracciati stretti uno con l’altro per il minuto di raccoglimento. Fatto abbastanza strano, perchè in tutti gli stati italiani , il ricordo da dedicare ad un calciatore è stato quello di Antonio Iuliano ex capitano e bandiera del Napoli, ricordato coin un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A e Serie B.

.Una situazione non è piaciuta per nulla all’ex calciatore del Torino che ha commentato l’inconveniente in un’intervista rilasciata a La Stampa. “L’ho saputo da un amico con un messaggio, non seguo più la Serie A, non so niente di quello che capita. Ma se succedono certe cose, significa che c’è da aspettarsi di tutto. Se mi sono fatto una risata? Insomma, mi hanno messo al posto di una persona che non c’è più… – ha commentato Pulici -. Non l’ho trovata una bella cosa, anche se naturalmente si è trattato di un errore. Non gli do retta, ma non posso giudicare. Ho giocato a Udine, avranno avuto una mia foto e hanno schiacciato il pulsante sbagliato“.