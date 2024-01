Messina , Emporio Armani:”questa è una sconfitta che ci costa tanto”

Dopo la sconfitta di Eurolega arrivata sul parquet di Valencia Ettore Messina ha commentato così: “Congratulazioni a loro, hanno cambiato la partita con la loro pressione, in un momento in cui sembrava fossimo in controllo. La loro pressione in difesa è stata eccezionale, ci ha portato completamente fuori dalla partita. Abbiamo perso alcuni palloni letali, aprendo il parziale e permettendogli di rientrare. Questa è una partita che purtroppo ci costa tanto, indipendentemente da chi stesse giocando. I primi 26 minuti sono stati eccellenti, poi siamo usciti dalla gara e in Eurolega non puoi permettertelo”