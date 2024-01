Rebecca Busi, la Dakar più dura: “gara finita, ora concentrazione sul mondiale di Abu Dhabi”

-Con i 328 km dell’ultima prova si è conclusa oggi la 46ma edizione della Dakar: 22ma posizione in classifica assoluta di categoria (SSV) per la bolognese Rebecca Busi, unica pilota italiana in gara. Un’edizione durissima per la 27enne alla sua terza competizione, a causa soprattutto dell’incidente provocato da una macchina che guidava in direzione opposta alla gara e che ha centrato la sua vettura, costandole 51 ore di penalità.



“È stata la mia Dakar più difficile, in realtà a detta di tutti la più difficile da almeno 10 anni. Una battaglia di sopravvivenza: senza l’incidente probabilmente sarei stata nella top ten” dice Busi.Poche ore di riposo e poi via nuovamente alla volta del Cile per affrontare la preparazione in vista della prossima tappa del Mondiale Rally Raid, in programma ad Abu Dhabi dal 25 febbraio al 2 marzo.