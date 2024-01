Sarri , Lazio:” i nostri demeriti sono moltissimi”

E’ un Maurizio Sarri deluso dopo la netta sconfitta (3-0) con l’Inter nella seconda semnifinale Supercoppa italiana.

“Dalle sconfitte bisogna senre imparare qualcosa – esordisce il tecico laziale -“”È stato palese fin dall’inizio. La differenza tra noi e loro esiste, ma non è quella vista stasera .- “Mi dà fastidio per come abbiamo perso. L’Inter è forte e ha uno dei centrocampi più forti d’Europa”. Parole poco tenere per la squadra: “Ho avuto la sensazione dal campo che eravamo in ritardo su tutto, sugli scivolamenti. Ho visto una squadra impaurita nella fase iniziale della partita, impauriti nella fase offensiva e molli in quella difensiva”..