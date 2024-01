Serie A: Udinese-Milan 2-3. Jovic e Okafor completano la rimonta

Il Milan batte 3-2 l’Udinese nel secondo anticipo della 21esima giornata di Serie A. con tante emzoioni. Passa in vantaggio il Milan con Loftus-Cheek ,Samardzic risponde e pareggia sul finire del prino tempo.

Nella rirpesa, Cioffi manda in campo Thauvin e il francese lo ripaga realizando il gol del vantaggio su pasticcio di Theo Hernandez. Pioli risponde mandando in campo’ l’artiglieria’ , così i rossoneri completano la rimonta prima con Jovic di testa mette la palla in rete dopo la traversa centrata da Giroud e, poi Okafor completa la contro rimonta sugli sviluppi di corner, in pieno recupero. Sesto risultato utile di fila per i rossoneri. Pagina da dimenticare la sospensione del match da parte di Maresca per cori razzisti dalla curca friulana nel primo tempo contro il portiere rossonero Maignan. Partita sospesa per 5 minuti.

IL TABELLINO

Udinese-Milan 2-3

Udinese (3-5-1-1): Okoye 6,5; Ferreira 5,5, Perez 6, Kristensen 5; Ebosele 5,5 (15′ st Ehizibue 6), Lovric 6, Walace 6,5, Samardzic 7 (15′ st Payero 6,5), Kamara 6 (39′ st Zarraga sv); Pereyra 5 (1′ st Thauvin 7); Lucca 5 (31′ st Success 5,5).

Allenatore: Cioffi 6

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5 ; Calabria 5 (30′ st Florenzi 6), Kjaer 6, Gabbia 6,5, Hernandez 6; Adli 6, Reijnders 5 (23′ st Okafor 7); Pulisic 5,5 (30′ st Jovic 7), Loftus-Cheek 7, Leao 5 (45’+4 st Musah sv); Giroud 6,5.

Allenatore: Pioli 6,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 31′ Loftus-Cheek (M), 42′ Samardzic (U), 17′ st Thauvin (U), 38′ st Jovic (M), 45’+3 st Okafor (M)

Ammoniti: Kamara (U), Ebosele (U), Thauvin (U), Walace (U), Lucca (U), Ferreira (U), Hernandez (M)