Serie B , Calciomercato. Il Tabellone

Ternana , colpo Gaston Pereiro dal Cagliari. Ecco tutti gli acquisti e le cessioni Sessione Invernale 2024 Calciomercato Serie B.

ASCOLI

Acquisti: Valzania (c, Cremonese, pres.), Celia (d, Spal, def.),, Vaisanen (d, Odense, pres.), Streng (a, SJK Seinajoki, pres.)

Cessioni: Millico (a, Foggia, def.), Gnahoré (c, FC Dinamo, def.)

BARI

Acquisti: Lulic (c, Frosinone, def.), Kallon (a, Verona, pres.), Puscas (a, Genoa, pres.)

Cessioni: Ahmetaj (a, Recanatese, pres.), Frabotta (d, Juventus, fp), Faggi (c, Virtus Entella, pres.), Lops (c, Cavese, pres.)

BRESCIA

Acquisti: Avella (p, Frosinone, pres), Cartano (d, Carrarese, pres.)

Cessioni: Ndoj (c, svincolato, def), Riviera (d, Corticella, pres.), Garofalo (c, Virtus Francavilla, def.), Maccherini Tonini (d, Carrarese, pres.)

CATANZARO

Acquisti:

Cessioni: Bombagi (c, Mantova, def), Welbeck (c, Catania, def.)

CITTADELLA

Acquisti: /

Cessioni: /

COMO

Acquisti: /

Cessioni: Scaglia (d, SudTirol, def.), Vignali (d, Spezia, pres), Cerri (a, Empoli, pres.), Arrigoni (c, SudTirol, pres.)

COSENZA

Acquisti: Camporese (d, Feralpisalò, pres), Frabotta (d, Juventus, pres.), Gyamfi (d, Potenza, def.)

Cessioni: Zilli (a, Spal, pres.), Arioli (a, Monopoli, pres.), La Vardera (d, Monopoli, pres.)

CREMONESE

Acquisti: Falletti (a, Ternana, def.), Livieri (p, Pisa, pres.)

Cessioni: Bertolacci (c, Karagümrük, pres), Valzania (c, Ascoli, pres), Frey (d, Pro Vercelli, pres.), Brambilla (c, Gubbio, pres.), Scaringi (d, Olbia, pres.)

FERALPISALÒ

Acquisti: Dubickas (a, Pisa, pres.)

Cessioni: Bacchetti (d, Casertana, def.), Camporese (d, Cosenza, pres) Da Cruz (a, svincolato)

LECCO

Acquisti: Salomaa (a, Lecce, pres.), Salcedo (a, Inter, pres.), Louakima (d, Roma, def.), Frigerio (c, Foggia, def.), Dalmasso (p, Foggia, def.), Beretta (a, Foggia, pres.), Listkowski (a, Lecce, pres.), Smajlovic (d, Lecce, pres.)

Cessioni: Zambataro (c, Torres, def.), Boci (d, Genoa, fine pres.), Mangni (a, Alessandria, pres.), Tordini (a, Padova, pres.), Pinzauti (a, Renate, pres.)

MODENA

Acquisti: Corrado (d, Ternana, pres.), Gliozzi (a, Modena, def)

Cessioni: Mosti (c, Juve Stabia, pres.), Baroni (d, Albinoleffe, def.), Bonfanti (a, Modena, def)

PALERMO

Acquisti: Ranocchia ((c, Juventus, def.)

Cessioni: /

PARMA

Acquisti: /

Cessioni: Sementa (c, Desenzano, def.), Lanini (a, Benevento, pres.)

PISA

Acquisti: Bonfanti (a, Modena, def)

Cessioni: Gliozzi (a, Modena, def), Livieri (p, Cremonese, pres.), Dubickas (a, Feralpisalò, pres.)

REGGIANA

Acquisti: Reinhart (c, Temperley, def.)

Cessioni: /

SAMPDORIA

Acquisti: Alvarez (a, Sassuolo, pres.)

Cessioni: Vitale (c, Monopoli, pres.), Montevago (a, Virtus Entella, pres.), Malagrida (c, Rimini, pres.)

SPEZIA

Acquisti: Vignali (d, Como, pres), Jagiello (c, Genoa, pres), Crespi (p, Juventus, pres)

Cessioni: Ekdal (c, Djurgarden, def.), Zurkowski (c, Empoli, pres.)

SUDTIROL

Acquisti: Molina (c, svincolato, def), Kurtic (c, Craiova, def.), Scaglia (d, Como, def.), Vimercati (d, Juve Stabia, def.), Arrigoni (c, Como, pres.)

Cessioni: Cuomo (d, Vicenza, pres.), Vimercati (d, Renate, pres.), Shiba (d, Recanatese, pres.)

TERNANA

Acquisti: Faticanti (c, Lecce, pres.), F. Carboni (d, Inter, pres.), N’Guessan (d, Torino), G. Boloca (d, Albenga, def.), Zuberek (a, Inter, pres.), Pereiro (c, Cagliari, pres)

Cessioni: Corrado (d, Modena, Pres.), Falletti (c, Cremonese, def), Celli (d, Catania, def.)

VENEZIA

Acquisti: /

Cessioni: Zabala (d, Club Olimpia, def.)