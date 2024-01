Serie B . Ternana- Cittadella 3-1: Gaston Pereiro due assist e un gol

( di Stefano Giovagnoli) – LA TERNANA RITROVA LA VITTORIA ED IL SORRISO. ALLA PRIMA IN “CASA” DEL 2024 VINCE 3 A 1 CONTRO IL CITTADELLA. BREDA ELOGIA LA SQUADRA “BRAVI TUTTI, MA GASTON PEREIRO E’ DI UN’ALTRA CATEGORIA”. IL NEO ACQUISTO, IN PRESTITO DAL CAGLIARI, FA E COME LA DIFFERENZA,MA ANCHE LA SQUADRA HA SAPUTO GIOCARE E SOFFRIRE.

E’ stata una Ternana molto combattiva quella che ha vinto 3 a 1 contro il Cittadella.

La Ternana che ha saputo “stringere i denti” all’inizio della partita quando ha sofferto il gioco degli avversari autori di un palo e di una traversa nei primi sette minuti di partita.

Poi la squadra rossoverde ha saputo rialzarsi con grande orgoglio mettendo in mostra l’uomo più atteso, quel Gaston Pereiro chiamato a “gran voce” da Capozzucca per invertire la tendenza di questa stagione tentando di “portare in porto” l’obiettivo della salvezza.

L’ex Cagliari ha “suonato la carica” fornendo assist e segnando il terzo goal da manuale allontanando le velleità del Cittadella, che nella parte finale della gara si è rifatta sotto con numerosi palloni nell’area di rigore della Ternana provando a rimettere in piedi la partita.

Breda aveva cambiato la squadra inserendo nell’undici Gaston Pereiro e la differenza in campo si è vista. Novità anche in mediana con l’inserimento di Faticanti, Pyythia e De Boer con l’esclusione di Lobojko. Confermati Casasola e Carboni sugli esterni e Mantovani al posto di Diakitè.

Il Cittadella ha saputo fare la “voce grossa” ad inizio partita e Pittarello ha subito colpito il palo prima della replica di Cassano che l’ha messa sulla traversa.

Al 16’ la Ternana ha iniziato a farsi vedere con la verticalizzazione di De Boer per Raimondo, che ha impegnato il portiere del Cittadella Kastrati alla deviazione in calcio d’angolo.

E’ stato il momento in cui la Ternana ha iniziato a “mettersi in moto” con Gaston Pereiro, che ha fornito due preziosi assist per il goal del vantaggio rossoverde e per la rete che ha “riportato in marcia” la Ternana dopo il momentaneo pareggio dei veneti sul finire del primo tempo.

Il primo assist di Pereiro al 22’, che ha di fatto lavorato un bel pallone per il goal di Carboni.

Al 27’ un’altra palla goal per la Ternana con Casasola che ha “servito” un cross sulla testa di Raimondo, ma l’attaccante non ha trovato lo specchio della porta.

Al 39’ la “doccia fredda” per il pareggio del Cittadella iniziando da una palla persa da Phhthia a centrocampo e un errore di Sorensen “via libera” per la rete di Pandolfi.

La Ternana ha sempre cercato di interpretare la partita con grinta ed uno spirito combattivo.

Lo ha fatto bene nel secondo tempo quando ancora Gaston Pereiro ha fatto una gran giocata ed ha mandato al goal sotto porta Lucchesi e si è poi “messo in proprio” per segnare il 3 a 1 al 60’.

Il forcing del Cittadella c’è stato per riaprire la partita con la Ternana che, a questo punto, è stata costretta a difendersi galvanizzata però dalla bella prova offerta e dal doppio vantaggio.

Un altro punto di forza della squadra, che poi ha portato avanti fino alla fine.

Dopo la partita ha parlato il ds Stefano Capozzucca “Diakitè non è sceso in campo perché si è rifiutato di giocare. Comunque non è stato venduto. Il Palermo ha fatto due offerte, ma le abbiamo respinte perché non sono conforme con il valore del difensore”.

Sulla partita ha parlato l’allenatore Roberto Breda “Pereiro è un giocatore di un’altra categoria.

E’ arrivato con tanto entusiasmo e questo ci ha dato la voglia di mandarlo subito in campo.

I ragazzi sono stati tutti bravi e, dopo un primo quarto d’ora dove avremmo potuto prendere tre goal, poi abbiamo fatto la nostra partita come del resto il secondo tempo.

Mettiamo ordine e lavoriamo. Pereiro è stato bravo, ma non solo lui. Anche nel secondo tempo la Ternana è andata in campo con il piglio che piace a me. L’atteggiamento in campo deve essere sempre questo sapere soffrire e portare sempre a casa le partite”.

IL TABELLINO

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Mantovani (37’ st. Boloca), Sorensen, Lucchesi, Casasola (28’st. Distefano), De Boer, Faticanti (28’ st. Favasuli), Pyythia, Carboni, Pereiro (28’ st. Lobojko), Raimondo (22’ st. Favilli). All. R. Breda

CITTADELLA (3-4-1-2): Kastrati, Salvi, Pavan, Negro, Carissoni, Vita, Danzi (15’ st. Angeli), Carriero (23’ st. Mastrantonio), Cassano (23’ st. Baldini), Pandolfi (36’ st. Magrassi), Pittarello (15’ st. Maistrello). All. E. Gorini

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata

ASSISTENTI: Alessandro Cipressa (Lecce); Dario Garzelli (Livorno)

IV UFFICIALE: Luca Cherchi (Carbonia)

VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia); Daniele Rutella (Enna)

RETI: 22’ pt. Carboni (T), 40’ pt. Pandolfi (C), 1’ st. Lucchesi (T), 16’ st. Pereiro (T)

AMMONITI: Carboni, Pereiro, De Boer (T); Carissoni, Negro (C)

RECUPERO: 1’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 4.054 (di cui 32 ospiti e 1.987 abbonati)