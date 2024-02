Inter – Atletico Madrid 1-0, decide Arnautovic

L’Inter ha battuto 1-0 l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A San Siro i nerazzurri nel primo tempo hanno creato qualche pericolo per Oblak : prima Thuram , poi Matinez. . Il francese costretto ad uscire fal terreno di giico per un problema muscolare sotituito da Arnautovic. nòlla rirpesa l’Interè più intraprendete , Aranautovi manca due ghiotte occasioni ma l’austriaco si fa perdonare realizando al 79′ il gol del vantaggio: l’azione parte da un recupero palla di Martinez e su un timido Reinildo , fuga verso l’area e tiro che Oblak respinge come può , Arnautovic ben appostato di sinistro scaraventa la palla in rete , vano il tentativo di Lino di salvare sulla linea.

IL TABELLINO

INTER-ATLETICO MADRID 1-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Darmian 6 (25′ st Dumfries 6,5), Barella 7, Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 6 (27′ st Frattesi 6,5), Dimarco 6 (25′ st C. Augusto 6); Thuram 7 (1′ st Arnautovic 6,5), Martinez 6 (43′ st Sanchez sv). A disp.: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Asllani, Klaassen, Buchanan, Sanchez. All.: S. Inzaghi 6,5.

Atletico (3-5-2): Oblak 7; Gimenez 6,5 (1′ st Savic 5,5), Witsel 6,5, Hermoso 6 (23′ st Reinildo 4,5); Molina 5,5 (23′ st Barrios 5,5), Koke 6, De Paul 5,5, Niguez 5,5 (9′ st Morata 5,5), Lino 5,5; Llorente 6, Griezmann 5 (33′ st Correa 5,5). A disp.: Moldovan, Gomis, Gabriel, Riquelme, Vermeeren, Depay. All.: Simeone 5,5.

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 34′ st Arnautovic

Ammoniti: Frattesi, C. Augusto (I); Hermoso, Savic, Morata, Koke (A)