Lazio :Provedel fuori 1 mese

Servirà circa 1 mese per rivedeere in campo Provedel. L’estremo difensore biancoceleste infortunatosi nell’ultimo match contro l’Udinese , non ha ha riportato fratture , ma un trauma ai legamenti alla caviglia. Provedel salterà sicuramente la doppia sfida con la Juventus in semifinale di Coppa Italia in programma il 2 e il 23 aprile (oltre a quella in campionato alla ripresa dopo la sosta) e anche il derby contro la Roma del 7. Al suo posto tra i pali ci sarà Mandas, già protagonista nella vittoriosa trasferta di Frosinone