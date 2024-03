Le lacrime di Commisso nella camera ardente di Joe Barone

Non ha poruro trattenere le lacrime Rocco Commisso si è lasciato andare alla commozione in un discorso rivolto ai giocatori della Fiorentina, riuniti presso la camera ardente di Joe Barone: ““Barone ha lasciato tutto, ha lasciato la sua famiglia per venire qua – le parole del presidente viola, visibilmente provato per la morte del dg -. Insieme abbiamo fatto un grande centro sportivo, non ci sarebbe stato il Viola Park senza di lui. Joe lavorava in continuazione e ci sentivamo tutti i giorni, anche il giorno in cui è stato male. Per questo posso solo ringraziare lui e la sua famiglia. Ricordatevi che Joe sarà sempre accanto a noi”.

Subito dopo Commisso si è lasciato andare alle lacrime e si è dovuto fermare, aggiungendo: “Avrei voluto dire di più ma non ce la faccio”. A quel punto è partito un lungo applauso da parte di tutti i presenti al Viola Park.