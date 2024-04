Cagliari , Ranieri:” abbiamo preso due gol evitabilissimi “

Claudio Ranieri è soddisfatto a metà , dopo iol pareggio 2-2 contro la Juve. Il tecnico nel post al microfono Sky Sport: “Contro la Juventus finché non c’è il fischio finale c’è sempre da stare attenti. Soprattutto perché oggi i gol erano evitabilissimi. Abbiamo fatto una buona partita e non potevamo oggettivamente fare di più. Faccio i complimenti ai miei ragazzi ma dobbiamo continuare a lottare. L’autogol? Ci sta, ma è il pallone perso che dovevamo spazzare via. Quando non si può giocare e gli avversari sono disperati bisogna adeguarsi. Ognuno alla fine ha ciò che si merita.Peccato che per i due punti in più saremmo stati ancora più vicini alla salvezza. Ci sono degli scontri diretti che possono togliere punti importanti. Arriviamoci il prima possibile”.