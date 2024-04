SERIE A: Cagliari – Juventus 2-2 Vlahocic e l’autorete di Dossena rispondone ai due calci di rigore dei sardi

Nel secondo anticipo della 33a giornata di Serie A, al Cagliari non bastati due calci di rigfore per battere la Juve . I bianconeri rischiano il tracollo, poi nella rirpesa prima Vlahovic su magistrale calcio di punizaione e l’autoerete di Dossena rimediano pareggiando il match.

Ompresa sfiorata dal Cagliari contro una Juve poco incisiva che nella prma parte della gatra è andata sotto 2-0 grazie a due rigori: il primo messo da i Gaetano (30′) assegnato per un fallo di mano di Bremer, e dopo io controlla al Var dell’arbitro Piccinini . Dopo lo svantaggio i bianconeri hanno cercato di reagire ma i sardi sempre pronti ad arrivareper primi sulla palla hanno raddoppiato con il secondo penalty trasformato dal colombiano di Mina al 36′ (primo gol in Serie A) , assegnato questa volta per l’atterramento di Luvumbo lanciato a rete solo davanti a Szczesny e messo giù dal portiere polacco. Si va al riposo con il Cagliari in vantaggio 2-0 ,Nella ripresa Allegri inserisce Yildiz che porta vivacità alle manovre bianconere con il Cagliari che non riesce più a ripartire . Ci vuole un episodio per riaprire la gara e arriva al 61′: Nandez stende Chiesa, Vlahovic non sbaglia la punizione anche con l’aiuto di Makoumbou che si abbassa in barriera. Allegri si gioca il tutto per tutto e inserisce anche Milik, costringendo i padroni di casa ancor più sulla difensiva. Vlahovic ci prova in acrobazia ma non trova lo specchio (83′), il Cagliari soffre, le tossine si fanno sentire e l’errore è dietro l’angolo. All’87’ Dossena combina la frittata, prima sbagliando in uscita e poi spedendo alle spalle di Scuffet un cross di Yildiz nel tentativo di anticipare Milik. L’ultimo sussulto è del Cagliari, con Danilo che rischia l’autogol di testa sulla punizione del neo laureato Viola. La Juve si porta a -5 dal Milan, il Cagliari sale a 32 con la salvezza ancora da giocare..

IL TABELLINO

CAGLIARI-JUVENTUS 2-2

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet 6, Hatzidiakos 6,5 (43′ st Wieteska sv), Mina 6,5, Dossena 5; Nandez 6,5 (34′ st Zappa 5,5), Sulemana 5,5 (1′ st Prati 5,5), Makoumbou 5,5, Augello 6; Gaetano 7 (24′ st Deiola 5,5); Luvumbo 7,5 Shomurodov (34′ st Viola sv). A disp.: Radunovic, Aresti, Lapadula, Oristanio, Jankto, Obert, Kingstone, Azzi, Di Pardo. All.: Ranieri 6,5

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5, Bremer 5,5, Danilo 6; Weah 5 (23′ st McKennie 6), Alcaraz 4,5 (1′ st Yildiz 7), Locatelli 5 (29′ st Milik 5), Rabiot 5, Cambiaso 5,5 (41′ st Iling-Jr sv); Vlahovic 6,5, Chiesa 5,5. A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Kostic, Alex Sandro, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia. All.: Allegri 5,5

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 30′ rig. Gaetano (C), 36′ rig. Mina (C), 16′ st Vlahovic (J), 42′ st aut. Dossena (C)

Ammoniti: Luvumbo (C), Weah (J), Bremer (J), Nandez (C)