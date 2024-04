SERIE A: Empoli – Napoli 1-0 , decide Cerri l’attaccante a segno dopo 3 anni

Cristo sii fermò ad Eboli: il Napoli ferma la sua corsa in Eurpopa al ‘Castellani. Azzurri battuti dall’Empoli 1-0. Decima sconfita in questa stagione per i campioni d’Italia. Empoli tre punti in chiave salvezza.

Non è l’annata giusta per un Napoli irriconoscubile, ansioso , mai sprfegiudicato , mai coraggioso e con tanti errori , gli azzurri sconfitti dall’Empoli 1-0 ,il gol di Cerri al 4′ del primo tempo :Pazzini cntende con successo la palla a Juan Jesus , serve Giasy cross Cerri in elevazione sovrsats Di Lorenzo e mette la palla di testa alle spalle di Meret . Prino tempo a favore dei toscani che hanno gestito il possesso della palla. Nella rirpreaa il Napoli ha chiuso nella propria metà campo la squadra di Nicola, senza trovare il gol del pari. Tardivi i cambi di Calzona su una squadra che è sembrata rasseganat aall’ennesima sconfitta con una prova incolore.

LE PAGELLE

IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1) – Caprile 6; Bereszynski 6.5, Walukiewicz 6.5, Luperto 6.5; Gyasi 6.5, Grassi 6.5 (37′ st Bastoni sv), Maleh 6, Pezzella 6 (37′ st Cacace sv); Fazzini 7 (25′ st Zurkowski 6), Cambiaghi 6 (25′ st Cancellieri 6); Cerri 6.5 (20′ Niang 6). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Marin, Destro. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3) – Meret 6; Di Lorenzo 5, Ostigard 5, Juan Jesus 5, Natan 4 (1′ st Mazzocchi 5.); Anguissa 6 (43′ st Simeone sv), Lobotka 6, Zielinski 5.5; Politano 5.5 (27′ st Ngonge 5), Osimhen 5, Kvaratskhelia 5. (27′ st Raspadori 5.5). A disposizione: Contini, Gollini, Traoré; Cajuste, Lindstrøm, Dendoncker, D’Avino. Allenatore: Calzona.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 4′ Cerri (E).

Ammoniti: Juan Jesus (N), Pezzella (E), Bereszynski (E), Ngonge (N).