Euro 2024: Una grande Spagna batte l’Italia 1-0 (autogol di Calafiori)

Spalletti dorà rivedere il match , per capire se è macata la tenuta atletica , oppure la concentrazione nella testa negli azzurri, battuti dalla Spagna 1-0 su autogol di Calafiori.

Più tonici i ragazzi di De La Fuente, Cuccurella , Nico Wìlliams e Fabian Ruiz su tutti hanno giocato un grande match. Di Lorenzo sottotono spesso in difficolatà lungo la fascia per arginare le veloci galoppate di Williams. La Spagna è andata per quattro volte vicino al raddoppipo e solo grazie a Donnarumma non è capitolata per la seconda volta. Unai Simon , spettatore non pagante , mai impegnato dagli azzurri… una bruttissima Italia. Spagna già qualificata agli ottavi.

IL TABELLINO

SPAGNA-ITALIA 1-0

Spagna (4-3-3): Unai Simon s.v. ; Carvajal 6,5 ormand, 6,5 Laporte 6, Cucurella 7,5 ; Pedri 6 (26′ st Baena 6 ), Rodri, Ruiz 7,5 (49′ st Merino s.n. ); Yamal 6 (26′ st Ferran) 6 , Morata6,5 (33′ st Oyarzabal) s.v. , N. Williams 7,5 (33′ st Perez s.v. ). A disp.: Raya, Remiro, Nacho, Vivian, Joselu, Olmo, Grimaldo, Zubimendi, Navas, Fermin Lopez. Ct.: de la Fuente. 7

Italia (4-3-2-1): Donnarumma 7 ; Di Lorenzo 6 , Bastoni 5 , Calafiori 5 , Dimarco 5 ; Barella 5,5, Jorginho 5 (1′ st Cristante 5,5 ), Pellegrini 5,5 (36′ st Raspadori s.v. ); Frattesi 5 (1′ st Cambiaso5 ), Chiesa 5 (19′ st Zaccagni 5,5 ); Scamacca 5 (19′ st Retegui 5 ). A disp.: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Mancini, Fagioli, El Shaarawy, Folorunsho. Ct.: Spalletti.5

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 10′ st aut. Calafiori

Ammoniti: Rodri, Le Normand, Carvajal (S), Donnarumma, Cristante (I)