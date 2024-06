Le leggende del calcio Germán Denis e Nicola Amoruso arrivano a Vicolungo The Style Outlets  

Sabato 29 giugno nel centro ospiti speciali gli ex calciatori di Serie A

.Vicolungo The Style Outlets è sponsor ufficiale di Operazione Nostalgia, realtà che riunisce tifosi e leggende del calcio in eventi unici all’insegna dell’aggregazione e del divertimento.

In vista della partita che si terrà il 7 luglio 2024 presso lo stadio Silvio Piola di Novara e che vedrà sfidarsi le squadre capitanate da due fuoriclasse del calcio italiano degli anni 2000, Javier Zanettie Andrij Ševčenko, l’outlet di Vicolungo ha organizzato un weekend dedicato allo sport in compagnia dei grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano.

Sabato 29 giugno, dalle 16.00 alle 18.00, Germán Denis e Nicola Amoruso, ex calciatori di Serie A con alle spalle una carriera decennale costellata di titoli e record, saranno nel centro per trascorrere un pomeriggio con i fan e tirare insieme il rigore decisivo. Per l’occasione, nell’outlet verrà installato un goal simulator che sarà a disposizione dei visitatori per tutto l’ultimo fine settimana di giugno. Davanti a uno schermo che raffigura il portiere avversario, i “calciatori per un giorno” potranno immedesimarsi nei giocatori professionisti, cercare di fare gol e vincere un pallone con il logo del centro, oltre a provare a sfidare Denis e Amoruso. Non solo, tutti gli appassionati potranno anche chiedere autografi e scattare foto ricordo con i propri idoli.

ATALANTA CALCIO 2015-16 NELLA FOTO GERMAN GUSTAVO DENIS AG ALDO LIVERANI SAS

“Siamo felici di ospitare Denis e Amoruso, figure di spicco del calcio italiano, e di collaborare con Operazione Nostalgia. Questa iniziativa ci permette di promuovere, ancora una volta, il potere aggregativo dello sport e i suoi valori positivi” commenta Marco Cicchetti, Center Manager di Vicolungo The Style Outlets.

“Siamo entusiasti della nostra partnership con Vicolungo The Style Outlets e non vediamo l’ora di divertirci con tutti i fan che verranno a trovarci Sabato 29 Giugno. Queste attivazioni rispecchiano a pieno lo spirito del nostro brand che promuove il divertimento e lo stare insieme. Ringraziamo Vicolungo per la bellissima opportunità” sottolinea Andrea Bini, Founder di Operazione Nostalgia.

Con questa attività Vicolungo The Style Outlets conferma una delle sue maggiori vocazioni, quella sportiva. Nei 150 negozi del centro, infatti, gli ospiti possono trovare una proposta completa, che spazia dallo sportswear all’abbigliamento tecnico, per una vasta gamma di discipline: dal running, al fitness, passando per il trekking, il nuoto, il calcio, fino all’outdoor

.

Operazione Nostalgia

Nata come fenomeno social nel 2014, grazie alla passione smisurata per il calcio degli anni 90’ del founder Andrea Bini, nel corso di dieci anni Operazione Nostalgia si è evoluta in un fenomeno sociale, affermandosi come una delle più importanti realtà nell’organizzazione di eventi nel mondo del calcio. Il famigerato raduno di Operazione Nostalgia è un evento cult per migliaia di tifosi che aspettano questo appuntamento per tornare indietro nel tempo, vivere una giornata emozionante e rivedere in azione le leggende del calcio con cui sono cresciuti. Un evento unico nel suo genere, che ha visto coinvolti oltre 200 calciatori tra cui spiccano Francesco Totti, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e nell’ultima edizione di Salerno il leggendario Roberto Baggio che ha scelto ON per tornare a salutare i suoi fan ha vent’anni dal suo addio.

NEINVER

NEINVER è una multinazionale di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset immobiliari. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 17 centri outlet, 4 retail park e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, la roadmap Building Tomorrow di NEINVER definisce obiettivi specifici volti a creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, incrementando la resilienza dell’azienda e migliorando il coinvolgimento dei suoi dipendenti.