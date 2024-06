In attesa delle decisioni di Kvaratskelia e Di Lorenzo se rimanere in maglia azzurra anche nella prossima stagione all corte di Antonio Conte , il Napoli piazza il primo colpo sul mercato.

Nelle ultime ore, il club del presidente De Laurentiis e il Real Madrid hanno intensificato i contatti trovando l’accordo per formalizzare il trasferimento di Rafa Marin in maglia azzurra. Il trasferimento di Marin titolo definitivo per un costo che si aggira attorno ai 9-12 milioni di euro.