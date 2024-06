Nella mente di Andrea Barzagli e Marco Materazzi perl nuovo film Disney e Pixar Inside Out 2

20 giugno 2024 – Gli ex calciatori e campioni del mondo Andrea Barzagli e Marco Materazzi si lasciano andare alle emozioni in due speciali contenuti video dedicati al film Disney e Pixar Inside Out 2, ora nelle sale italiane.

https://www.instagram.com/p/C8cLQ-0NjKr

Nei video, gli ex compagni di Nazionale a Berlino 2006, Andrea Barzagli e Marco Materazzi, ricordano con ironia alcuni episodi delle loro carriere nei rispettivi club, portando il pubblico nella propria mente per scoprire le emozioni che quei momenti hanno suscitato.

In particolare, Andrea Barzagli ironizza sul fatto di non essere mai riuscito a vincere la Champions League, provocando in lui Rabbia e Invidia.

Rabbia e Imbarazzo sono invece le emozioni che prendono il controllo su Marco Materazzi quando ricorda il rigore sbagliato nel 2008, che ha rischiato di compromettere la corsa del suo club allo scudetto.

INSIDE OUT 2

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

Nella versione italiana del film, a prestare le proprie voci alle nuove Emozioni, perfettamente adatte all’età dell’adolescenza, sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), insieme a Sara Ciocca nel ruolo di Riley. Ad arricchire il cast il cameo di Stash che interpreta il ruolo dell’eroe Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto. Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman