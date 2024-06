Spalletti:”La Spagna ha vinto meritatamente”

Loro sono stati troppo più forti” Nessun alibi per il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti , dopo la sconfitta 1-0 contro la Spagna

“La differenza l’ha fatta la freschezza, noi spesso abbiamo fatto letture ritardate. La chiave del problema è che noi siamo stati sotto il livello per reazione e per riguadagnare le posizioni basse, ci hanno creato problemi di velocità di scelte .- così il ct ai microfoni della Rai. Quando ho messo giocatori più freschi abbiamo recuperato in intensità e creato situazioni per pareggiare. La Croazia? Dipende come ci arriviamo. Se non abbiamo scelte di come giocare la palla diventa difficile”.