Ferrari, Vasseur:”eliminare il problema del sobbalzo e’ un passo avanti in termini di prestazioni”

“Stiamo lavorando duramente per realizzare qualcosa e lo faremo il prima possibile. Abbiamo anche un buon segmento di piste per noi, con Monza, Baku e Singapore: piste adatte alle caratteristiche della vettura”. Cosi’ alla ripresa del mondiale di F1 dopo la pausa estiva, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur ai media, come riporta RacingNews365, a chi gli ha chiesto i miglioramenti pianificati dalla Ferrari per contrastare il sobbalzo e se ci sarebbero stati dei benefici in termini di prestazioni. “La cosa piu’ importante e’ segnare punti e l’obiettivo di Spa-Francorchamps era non perdere punti su McLaren e Red Bull, e sara’ lo stesso obiettivo a Zandvoort, perche’ sono convinto che le prossime tre o quattro gare dopo Ungheria e Belgio saranno migliori per noi”, ha aggiunt0.