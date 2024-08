Kyrgios durissimo contro Sinner:” dovresti stare lontanto dai campi due anni!”

Nick Kyrgios non ci sta sulle decisione presa dall’ITTIA di non suqlificare il tennsita altoatesino dopo la sua positività al Clostebol crema spalmata dal massaggiatore di un massaggio durante il torneo di Indian Wells su u n taglio, mentre il tennsita partecipava al torneo e vinto di Indian Wells “Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato – ha scritto su X il tennista australiano -. Sei risultato positivo in due test a una sostanza (steroide) proibita… Dovresti stare lontano dai campi per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi… Sì, bella “.

Contesta la decisione dell’Itia anche il canadese Denis Shapovalov: “Regole diverse per giocatori diversi. Non riesco a immaginare cosa stiano provando in questo momento tutti gli altri giocatori che sono stati squalificati per sostanze contaminate”.