Sinner a causa di un massaggio positivo al Clostebol : l’ITIA lo scagiona, sarà regolarmente al via degli Us Open

Il 23enne tennista azzurro è stato dichiarato innocente dall’ente per la lotta al doping in seguito a un’indagine che ha confermato l’utilizzo di un farmaco da parte del fisioterapista

Ce ne sempre una per Jannik Sinner , il numero 1 al mondo che a poche ore dalla vittoria del Masters 1000 di Cincinnati, è stato trovato positivo al Clostebol, una sostanza vietata dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Gli esami durante il torneo di Indian Wells andato in scena lo scorso aprile. Sinner sarebbe stato contaminato codal farmaco di un farmaco utilizzato dal suo fisioterapista durante una sessione di massaggi. In seguito all’indagine svolta dall’ente di lotta al doping il 23enne di Sesto Pusteria è stato scagionato, tuttavia ha accettato di perdere i punti e il montepremi conquistato in occasione della competizione americana.

Riconoscendo l’assenza di dolo, l’ITIA ha deciso di togliere i 400 punti della finale di Indian Wells e il relativo premio in denaro, circa 300.000 euro, ma consentendo all’azzurro di esser rigorosamente al via degli US Open.

ATP: “NESSUNA COLPA I NEGLIGENZA DA PARTE DI SINNER”

“Siamo incoraggiati dal fatto che non sia stata riscontrata alcuna colpa o negligenza da parte di Jannik Sinner”. Così, in una nota, l’Atp, l’Associazione mondiale dei tennisti professionisti, in merito alla positività del tennista altoatesino al metabolita della sostanza Clostebol. “Vorremmo anche riconoscere la solidità del processo di indagine e la valutazione indipendente dei fatti nell’ambito del Tennis Anti-Doping Programme (Tadp), che gli ha consentito di continuare a competere. Questa è stata una questione impegnativa per Jannik e il suo team e sottolinea la necessità che i giocatori e i loro entourage prestino la massima attenzione nell’uso di prodotti o trattamenti. L’integrita’ è fondamentale nel nostro sport”, ha aggiunto l’Atp.