Atalanta, Gasperini:”dispiace per Retegui “

L’Atalanta ha pareggiato 0-0 contro l’Arsenal in Champions League. Peccato per l’ovvasionissima non sfruttata dagli orobici al 51′ ‘ su calcio di rigore sbagliato da Retegui , l’attaccante visibilmente triste all’usita dal camp.: “C’è del rammarico per il rigore, andare avanti 1-0 sarebbe stato importante – ha detto Gasperini nel post-partita -. Dispiace per lui che ha fatto la migliore partita da quando è a Bergamo – Siamo comunque contenti per la prestazione di livello. Da questa partita abbiamo imparato qualcosa che poi ci porteremo dietro anche in Serie A”.