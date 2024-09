Champions League . Risultati e classifica

In archivio la prima giornata di Champions League. L’Atalanta comincia il suo cammino con un pareggio contro l’Arsenal, vittoria in extremis per l’Atletico Madrid che batte in rimonta il Lipsia. Primo storico successo del Brest in Europa, 2-1 sullo Sturm Graz. Sconfitta invece per il Barcellona, ko in casa del Monaco.

Il programma completo della prima giornata

Martedì 17 settembre

Juventus – PSV Eindhoven 3-1

Young Boys – Aston Villa 1-3

Bayern Monaco – Dinamo Zagabria 9-2

Milan – Liverpool 1-3

Real Madrid – Stoccarda 3-1

Sporting CP – Lilla 2-0

Mercoledì 18 settembre

Sparta Praga – Salisburgo 3-0

Bologna – Shakhtar 0-0

Celtic – Slovan Bratislava 5-1

Bruges – Borussia Dortmund 0-3

Manchester City – Inter 0-0

PSG – Girona 1-0

Giovedì 19 settembre

Feyenoord – Bayer Leverkusen 0-4

Stella Rossa – Benfica 1-2

Atalanta – Arsenal 0-0

Atletico Madrid – Lipsia 2-1

Brest – Sturm Graz 2-1

Monaco – Barcellona 2-1

Classifica

Bayern 3 punti (+7)

Celtic 3 punti (+4)

Leverkusen 3 punti (+4)

Aston Villa 3 punti (+3)

Dortmund 3 punti (+3)

Sparta Praga 3 punti (+3)

Liverpool 3 punti (+2)

Juventus 3 punti (+2)

Real Madrid 3 punti (+2)

Sporting 3 punti (+2)

Benfica 3 punti (+1)

PSG 3 punti (+1)

Monaco 3 punti (+1)

Brest 3 punti (+1)

Atl. Madrid 3 punti (+1)

Manchester City 1 punto (0)

Bologna 1 punto (0)

Inter 1 punto (0)

Shakhtar 1 punto (0)

Arsenal 1 punto (0)

Atalanta 1 punto (0)

Stella Rossa 0 punti (-1)

Girona 0 punti (-1)

Sturm Graz 0 punti (-1)

Barcellona 0 punti (-1)

RB Lipsia 0 punti (-1)

PSV 0 punti (-2)

Stoccarda 0 punti (-2)

Milan 0 punti (-2)

Lilla 0 punti (-2)

Salzburg 0 punti (-3)

Club Brugge 0 punti (-3)

Young Boys 0 punti (-3)

Slovan Bratislava 0 punti (-4)

Feyenoord 0 punti (-4)

Dinamo Zagabria 0 punti (-7)