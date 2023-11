F1 Gran Premio Las Vegas , trionfo di Verstappen

Max Verstappen vince nel GP di Las Vegas di F1, penultimo appuntamento del mondiale.

Sorpassi , emozionanti con penalità hamnmo caratterizzato la corsa sul veloce tracciato cittadino statunitense.

Alla partenza Leclerc attaccato da ll’olandese che lo spinge fuori pista alla prima curva. Il campione del mondo penalizzato di 5 secondi non hanno danneggiato l’olandese il quale dopo la sosta ai box nel cambio gomme risponde il suo solito ritmo e piazza il doppio sorpasso prima su Leclercpoi sul compagno di scuderia Perez , i due arriveranno al traguardo in seconda e terza posizione. Ultime emozioni negli ultimi giri , quando Perez supera Leclerc, il monegasco , all’ultima curca con una grande staccata risupera il messicano e si piazza in seconda posizione.

L’altra Ferrari di Carlos Sainz chiude col sesto posto al termine di una gara partita dal 12° posto in griglia e iniziata con un testacoda

Alle spalle dei tre succede di tutto, con l’Alpine di Ocon che ha la meglio sull’Aston Martin di Stroll per il quarto posto, poi Carlos Sainz col sesto posto di rimonta. Una gara iniziata con un testacoda per lo spagnolo, che però ha saputo ricostruire con pazienza e tenacia, fino a sorpassare nel finale Hamilton che ha preceduto in top 10 il compagno di box Russell, Alonso e Piastri.

Fuori dalla zona punti Gasly, Albon e i motorizzati Ferrari (Magnussen 13°, Zhou 15° e Bottas 17°). Sfortuna per Norris, al terzo giro andato ko per un problema alla sua McLaren che lo ha spedito violentemente e ad alta velocità contro le barriere.