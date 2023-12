Coppa Italia. Clamoroso al ‘Maradona’: Napoli-Frosinone 0-4

Si può definire impresa, quella del Frosinone nel match giocato al ‘Maradona’ , ottavi di finale Coppa Italia. La squadra di Di Francesco batte i campioni d’Italia 4-0 centrado i quarti di finale Coppa Italia.

Un’ottimo Frosinone , un brutto Napoli con un lung tourn-over deciso da Mazzarri , che ha ripagato in parte il tecnico azzurro, solo per la volontà espressa da chi ha sostituito i titolari.

Parte bene il Frosinone con qualche conclusione, poi il Napoli si assesta in mezzo al campo e prende l’iniziativa. Ci provano Raspadori e Lindistrom, l’attaccante ex Sassuolo centra l’eterno el palo, il danese in area con Cerofoglini respinge la concluisione potente ma, centrale. Al 39′ Il Napoli passa in vantaggio con Simeone, su errore in appoggio di Okoli , Abisso indica il centrocampo, dal var il direttore di gara viene invitato a rivedere l’azione , go annullato per fallo di mano di Lindstrom. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Napoli rirpende così coome nel primo tempo. Al 53′ entra Di Lorenzo per Mario Rui. Al 63′ Mazzarri richiama in panchna Raspadori e Simeone per Osimhnem e Kvaratakhelia e dopo appena 2 minutl il Frosinone passa in vantaggio: calcio d’angolo di Garritano che pesca la girata di testa di Barrenechea. Al 68′ i ciociari raddoppiano: errore di Di Lorenzo in appoggio arretrato , Caso s’infila velocissimo entra in area e batte in uscita Gollini.

Nel finale i partenopei crollano definitivamente: al 91’ Cheddira firma il 3-0 sul calcio di rigore fischiato per fallo di Di Lorenzo su Gelli, e al 95’ Harroui chiude la pratica di fatto a campo aperto, con il Napoli goà al tappetto.. Vince il Frosinone 4-0 e vola ai quarti di Coppa Italia, dove attende la vincitrice di Juventus-Salernitana. Crollo totale del Napoli, che è costretto a fermarsi agli ottavi per il terzo anno consecutivo: 2021-2022 sconfitta contro la Fiorentina; 2022-2023 Cremonese.

IL TABELLINO

Napoli-Frosinone 0-4

Napoli (4-3-3): Gollini 5; Zanoli 5, Natan 5, Ostigard 5, Mario Rui 5.5 (dal 9’ st Di Lorenzo 4); Gaetano 5, Demme 5.5 (dal 9’ st Lobotka 5.5), Cajuste 5.5; Lindstrom 5.5 (dal 28’ st Politano 5.5), Raspadori 5.5 (dal 18’ st Kvaratskhelia 5), Simeone 6 (dal 18’ st Osimhen 5.5). A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, D’Avino, Rrahmani, Russo, Zerbin. All.: Mazzarri.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini 7; Monterisi 6, Okoli 6, Lusuardi 6.5 (dal 41’ st Romagnoli sv); Kvernadze 5.5 (dal 1’ st Lirola 6), Brescianini 6.5 (dal 21’ st Gelli 6), Barrenechea 7, Bourabia 6 (dal 21’ st Harroui 6.5), Garritano 6.5; Caso 7 (dal 27’ st Soulé 6), Cheddira 6.5. All.: Di Francesco. A disp.: Frattali, Turati, Lulic, Ibrahimovic, Bidaoui, Baez, Kaio Jorge.

Arbitro: Abisso.

Marcatori: 65’ Barrenechea, 70’ Caso, 91’ rig. Cheddira, 95’ Harroui (F).

Ammoniti: Cajuste, Gaetano, Politano (N); Bourabia, Kvernadze, Caso, Harroui, Monterisi (F).