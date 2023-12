Coppa Italia, Inter- Bologna. Le probabili formazioni

L’Inter affronta il Bologna gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. 2023-2024.I nerazzurri sono detentori del trofeo Nazionale , contro i rossoblu di Thiago Motta,

Quì Inter: Molto tournover in casa nerazzurra .Confermato Bisseck nei tre di difesa e Darmian esterno a destra, Carlos Augusto a sinistra e Frattesi con Asllani in mezzo al campo. Pavard partirà dalla panchina. Arnautovic dal 1′, Sanchez , non in perfette condizioni partirà dalla panchina.

Quì Bologna: Thiago Motta vuole continuare il momento positivo e potrebbe schierare i titolarissimi per cercare il colpaccio a San Siro in coppa: volare ai quarti di finale sarebbe un ottimo risultato e a quel punto si potrebbe pensare di arrivare in fondo, visto che mancherebbero solo tre gare. Probabile turno di riposo per Zirkzee e Ferguson.

Calcio d’inizio ore 21

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asslani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro;:LA PENNA

Assistenti: CECCONI – ZINGARELLI

IV: GIUA

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI