Napoli, Mazzarri:”Non va bene perdere 4-0! Chiedo scusa ai tifosi”

Walter Mazzarri mastica amaro , dopo la pesante sconfitta (4-0) contro il Frosinone . Dopo due vittorie consecutive in casa : Braga e Cagliari , i partenopei ritrovano il buio totale.

“Per assurdo si è fatto meglio quando c’erano i ragazzi che hanno giocato meno rispetto a quando sono entrati i titolari. Mi voglio scusare con i tifosi che ci hanno aiutato fino alla fine, mi spiace per loro – ha commentato l’allenatore del Napoli ai microfoni di Sportmediaset -. Non mi piace come abbiamo finito la partita. C’è stato l’incidente del 2-0, ma devi essere sempre il Napoli. Essere andati così allo sbaraglio e aver fatto due errori dispiace aver perso così. Non va bene perdere 4-0, spero che serva come lezione per il futuro. Bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro”.

Mazzarri ha commentato i fischi dei tifosi. “I tifosi ci hanno incitato anche sullo 0-2, io ci credevo. Essere andati così allo sbaraglio, essersi demoralizzati per due errori. Nel calcio si perde, ci sta perdere, ma non 4-0. Sembravamo una squadra che andava per conto suo e questo non va bene. Da domani bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro”.