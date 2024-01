Razzismo , ignoranza da condannare in tutte le forme.A Udine preso di mira Maignan

Ignoranza , o padronanza di una poca intelligenza quiando si verificano forme di razzismo , quando emergono situazioni che fanno la differenza genetica delle persone che possa essere considerato superiore o inferiore a un altro.

Pochi minuti prima dell’interruzione l’arbitro Maresca, su sollecitazione di Maignan, aveva fatto diffondere dagli altoparlanti dello stadio un annuncio, avvertendo che la partita sarebbe stata sospesa qualora si fossero uditi dei cori razzisti denunciati dal portiere degli ospiti. Dopo la rete del vantaggio, Maignan ha raggiunto il centrocampo e ha chiesto al direttore di gara di interrompere il match per nuovi cori razzisti. La partita è poi stata sospesa per alcuni minuti e i giocatori del Milan per solidarietà sono rientrati negli spogliatoi. I giocatori dell’Udinese e il direttore dell’area tecnica Balzaretti sono andati sotto la curva per far smettere i cori. La partita è ripresa dopo qualche minuto con l’immediato pareggio dell’Udinese. Poi il match è andato avanti, alla fine Okafor ha realizzato il gol della vittoria rossonera (3-2), Al ternine del match tutti i giocatori del Milan sono andato a festeggiare Maignan.