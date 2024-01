Serie A: Frosinone-Cagliari 3-1

Nel match delle ore 12,30 21a giornata di Serie A, il Frosinone batte 3-1 in rimonta il Cagliari. Gli ospiti passano in vantaggio al 26′ con Sulemana . Il frosinone ripsonde ma trova Scuffet per ttre volte pronto a salvare su Cheddira. Al 64′ Mazzitelli di testa a centro area trova il pareggio, poi al 75′ Soulé raddoppia con una stupenda punizione dal limite dell’area. Nel finale Turati salva su Dossena e Pavoletti prima del tris di Kaio Jorge al 96′.



IL TABELLINO

FROSINONE-CAGLIARI 3-1

Frosinone (4-3-3): Turati 7; Zortea 6,5, Romagnoli 6, Okoli 6, Gelli 6 (50′ st Bonifazi sv); Mazzitelli 6,5, Barrenechea 6, Brescianini 6; Soulé 7,5 (36′ st Ghedjemis 6), Cheddira 6 (15′ st Kaio Jorge 6,5), Reinier 5 (15′ st Harroui 6,5). A disp.: Frattali, Cerofolini, Kvernadze, Bourabia, Caso, Cuni, Garritano, Ibrahimovic. All.: Di Francesco 6,5

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet 7; Zappa 5, Wieteska 6 (27′ st Goldaniga 5,), Dossena 6, Azzi 6 (1′ st Augello 5,5); Sulemana 6,5, Prati 5,5 (32′ st Lapadula 5), Makoumbou 6; Nandez 5,5, Viola 5 (27′ st Di Pardo 5,5); Petagna 5 (27′ st Pavoletti 6). A disp.: Radunovic, Aresti, Deiola, Hatzidiakos, Jankto, Obert, Kingstone, Vinciguerra, Desogus. All.: Ranieri 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 26′ Sulemana (C), 19′ st Mazzitelli (F), 30′ st Soulé (F), 51′ st Kaio Jorge (F)

Ammoniti: Azzi (C), Soulé (F), Petagna (C), Dossena (C), Lapadula (C), Zortea (F), Pavoletti (C)