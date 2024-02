Simone Inzaghi si gode la vittporia (1-0) contro l’Atòetico Madrid , andata ottavi di finale Chmapions League. Il tecnico nerazzuro già con la testa al match di ritorno: ” sarà una gara difficile “.-

” I ragazzi, sono stati eccezionali contro un grandissimo avversario – Inzaghi a fine partita -. Il rammarico è aver vinto con un solo gol di scarto .Sono contento per Arnautovic, per come è entrato e per come sta lavorando in allenamento”.