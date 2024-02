Napoli-Barcellona 1-1. Osimhen risponde a Lavandoski

Napoli – Barcellona , amndata ottavi di finale Champions leagie finisce1-1 . Lewandoski porta in vantaggio il barcellona , Osimhen pareggia , tutto nel secondo tempo.

Inizia bene il Barcellona giocndo a nella metà campo del Napoli per oltre 30 minuti , sfiorando in tre occasioni il vantaggio , Meret compie grandi interventi evitando di capitolare..Negli ultimi 15 minuti del primno tempo il Napoli esce dall’emozione e si fa vedere dalle parti di TerStegen senza impegnare l’estreno difensore catalano. Si va al riposo sillo 0-0.

La ripresa vede il Napoli iniziare con più voglia , manca la pericolosità verso la porta avversaria. Al 15′ il Barcellona passa in vantaggio :Imbucata precisa di Pedri , conclusione vincente sul primo palo di Lewandowski. Calzona si gioca le carte Traoré e Lindstrom, ma a fare espoldere il Maradona è Osimhen , il nigeriano pronto ad essere sostituito è bravo a liberaris in area di Martinez sul filtrante di Anguissa e a tu per tu col portiere non sbaglia siglando l’1-1.

Negli ultimi 20 minuti il Napoli prova a vincerla con coraggio, ma non riesce a creare i presupposti per segnare un altro gol e al 94′ il Barcellona sfiora il vantaggio con Gundogan, fortunatamente la palla esce rasente a fil di palo e si spegne sul fondo. Il pareggio lascia aperto qualsiasi scenario per la gara di ritorno il prossimo 12 marzo.

IL TABELLINO

Napoli-Barcellona 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Olivera 6,5; Anguissa 6,5, Lobotka 6, Cajuste 5 (23′ st Traoré 6); Politano 6 (32′ st Raspadori 6), Osimhen 6,5 (32′ st Simeone 6), Kvaratskhelia 5 (23′ st Lindstrom 6).

Allenatore: Calzona 6

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen sv; Koundé 6,5, Araujo 6,5, Martinez 5,5, Cancelo 6; De Jong 6, Christensen 6 (41′ st Romeu sv), Gundogan 6,5; Yamal 5,5 (35′ st Raphinha 6), Lewandowski 6,5, Pedri 5,5 (41′ st Joao Felix sv).

Allenatore: Xavi 6

Arbitro: Zwayer

Marcatori: 15′ st Lewandowski (B), 30′ st Osimhen (N)

Ammoniti: De Jong (B), Martinez (B), Christensen (B)