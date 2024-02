Napoli-Bercellona, la prima di Calzona sulla panchina azzurra. Le probabili formazioni

Napoli-Barcellona , ore 21 stadio “Maradona” , andata ottavi di finale Champios League.





QUI NAPOLI – Esonerato Mazzarri , la palla è passata a Calzona, il nuovo tecnico chiamato dal presidente De Laurentiis per cercare di salvare quel che resta di una stagione negativa.Probabile 4-3-3 con il rientro di Osimhen dal primo minuto ma, non ci sono certezze.Kvaratskhelia e Poklitano lungo le fasce . In mediana Lobotka Anguissa e Traorè. . Davanti a Meret difesa a quattro: Di Lorenzo,.Juan Jesus, Rrahamani e Mario Rui;



QUI BARCELLONA – Lewandowski è caldissimo. In Liga i i blaugrana sono terzi in classifica in Liga e hanno un buon andamento nonostante Xavi abbia annunciato l’addio a fine stagione. Yamal ha trovato un posto da titolare fisso nell’undici, Pedri da ala sul versante opposto o mezzala e Christensen che può continuare da vertice basso di centrocampo. Difesa affidata ad Araujo con al fianco Inigo Martinez. Xavi recupera Sergi Roberto e Joao Felix per la panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martínez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.