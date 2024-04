Napoli, Calzona:chiedo scusa ai tifosi”

Decima sconfitta del Napoli in questa stagione. Ad Empoli il Napoli chiude rassegnato la corsa verso un posto in Europa. Francesco Calzona a fine partita ai microfoni Dazn.

” Siano stati troppoleziosi , poca rabbia nella riconquista del pallone , la responsabilità eè mia Non sono riuscito a trasmettere ai ragazzi la voglia di arrivare più lontano possibile – ha commentato a fine partita -. Siamo entrati molli in campo, siamo stati timidi e non abbiamo mai affondato. Una cosa inconcepibile. Dobbiamo onorare la maglia e dare di più, ma non abbiamo mai un approccio come si deve”. Questa squadra deve fare di più, lo deve ai tifosi e alla società che ci paga. Le colpe sono tutte mie e dei calciatori. Dobbiamo lavorare sull’orgoglio, ci sono situazioni in campo che vanno oltre la tattica su cui lavoriamo molto. Bisogna capirlo tutti, ma intanto chiedo scusa ai tifosi”.