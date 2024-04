Davide Ballardini mastica amaro dopo la pesante sconfitta del suo Sassuolo contro iol Lecce.

“Oggi il Lecce Lecce, è stato superiore a noi per quello che hanno messo in campo, hanno meritato di vincere – le parole del tecnico neroverde a Sky -. Noi non siamo stati una squadra attenta e determinata come lo siamo stati contro il Milan. Certamente cambieremo qualcosa, ma ci sono ancora cinque partite per far vedere che ce la possiamo giocare fino alla fine”.