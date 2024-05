Riccardo Calafiori ha commentato il pareggio con la Juve segnato anche da una sua doppietta. “E’ stata una stagione memorabile. E’ stato un peccato non vincere, ma non abbiamo rimpianti – ha spiegato il difensore del Bologna -. “Devo ringraziare il Bologna, mi hanno accolto benissimo dal primo giorno – ha aggiunto -. Il futuro con Thiago? Non so niente. Non so nemmeno se rimane lui”.