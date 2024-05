SERIE A: Al Dall’Ara gol e spettacolo. Bologna-Juventus 3-3

Finisce 3-3 il match- clou , Bologna-Juventus posticipo della 37/esima giornata Serie A. I bianconeri guidato da Montero . la prima in panchina , dopo l’esonero di Allegri – ritrovano in fondo al barile , l’orgoglio della ‘Vecchia Signora” rovinando la bella serata alla squadra di Motta e rimettendo in sesto la partita in 8 minuti. èartono forte i rossoblu al cospetto di una Juve in grande difficoltà e vanno sul 3-0 grazie a una doppietta di Calafiori (2′ e 53′) e a un’incornata di Castro (11′), poi i bianconeri reagiscono nel finale e rimettono il match in carreggiata grazie alle reti di Chiesa (76′), Milik (83′) e Yildiz (84′)



IL TABELLINO

BOLOGNA-JUVE 3-3

Bologna (4-1-4-1): Skorupski 5,5; Posch 6, Lucumì 5, Calafiori 7,5 (30′ st Beukema 5), Kristiansen 6; Freuler 6,5 (30′ st El Azzouzi 5,5); Ndoye 6, Aebischer 7, Urbanski 7 (25′ st Fabbian 5,5), Odgaard 6,5 (25′ st Orsolini 5,5); Castro 6,5 (18′ st Saelemaekers 5,5).

A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Soumaoro, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Karlsson. All.: Thiago Motta 6,5

Juve (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5,5 (12′ st Yildiz 7), Bremer 5, Danilo 4,5; Cambiaso 5 (1′ st Weah 6), Miretti 5 (1′ st Alcaraz 5,5), Locatelli 5,5, Rabiot 5,5 (26′ st Fagioli 6), Iling-Junior 6; Chiesa 6,5, Vlahovic 5 (19′ st Milik 7).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Djalò, Kostic, McKennie, Nicolussi Caviglia, Kean. All.: Montero 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 2′ Calafiori (B), 11′ Urbanski (B), 8′ st Calafiori (B), 31′ st Chiesa (J), 38′ st Milik, 39′ Yildiz (J)

Ammoniti: Aebischer (B); Miretti, Cambiaso, Danilo, Bremer, Fagioli (J)