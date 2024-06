Euro 2024: Austria- Polonia 3-1

Nella seconda giornata del gruppo D di Euro 2024, l’Austria batte 3-1 la Polonia e rimane in piena corsa per la qualificazione agli ottavi,. All’Olympiastadion di Berlino gli austriaci spingono sin dall’inzio con la Polonia che arranca.Il gol del vantaggio austriaco arriva al 9′ con il colpo di testa di Trauner .La Poloniia si scuote e trova il pari al 30′ con Piatek. nella ripresa l’Austria gioca così come nel primo tempo – a senso unico -nella la Polonia entra Lewandoski ma non punge . I polacchi sono è in bambola: al 66′ Baumgartner infila Szczesny dopo un delizioso velo di Arnautovic, poi Szcsny stende in area Sabitzer , Arnautovic dal dischetto fa centro.

Nella foto:Baumgartner autore del raddoppio e labbraccio con Arnautovic.

IL TABELLINO

POLONIA-AUSTRIA 1-3

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski (1′ st Moder), Slisz (30′ st Grosicki), Zalewski; Zielinski (42′ st Urbanski); Buksa (15′ st Lewandowski), Piatek (15′ st Swiderski). A disp.: Salamon, Walukiewicz, Skorupski, Romanchuk, Puchacz, D. Szymanski, Bereszynski, S. Szymanski, Bulka, Skoras. All.: Probierz

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner (14′ st Danso), Lienhart, Mwene (18′ st Prass); Seiwald, Grillitsch (1′ st Wimmer); Baumgartner (36′ st Schmid), Laimer, Sabitzer; Arnautovic (36′ st Gregoritsch). A disp.: Lindner, Wober, Hedl, Querfeld, Kainz, Daniliuc, Seidl, Weimann, Entrup, Grull. All.: Rangnick

Arbitro: Meler (Turchia)

Marcatori: 9′ Trauner (A), 30′ Piatek (P), 21′ st Baumgartner (A), 33′ st rig. Arnautovic (A)

Ammoniti: Slisz (P), Wimmer (A), Lewandowski (P), Arnautovic (A), Szczesny (P