Amichevole: Torino – Virtsu Verona 2-1

Buona la prima per il nuovo Torino allenato da Vanoli. . A Pinzolo, in Val Rendena, i granata superano per 2-1 in rimonta la Virtus Verona (formazione di serie C) nel primo test dell’estate. Il tecnico lancia il nuovo acquisto Coco e si schiera con il 3-5-2, con la fascia di capitano consegnata a Zapata. La squadra è ancora in fase rodaggio, tanto che i veneti passano in vantaggio a fine primo tempo con Ojeh. Nella ripresa, Vanoli lancia i tanti giovani della Primavera che sono in ritiro a Spiazzo, a pochi chilometri dalla prima squadra a Pinzolo. Karamoh e Njie, la coppia d’attacco del secondo tempo, ribalta la sfida nel giro di otto minuti e il Toro chiude con il finale di 2-1 il test contro la Virtus Verona. La seconda e ultima amichevole in Val Rendena sarà sabato 27 luglio contro la Cremonese, formazione di Serie B.