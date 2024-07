F1 Gp d’Ungheria, la prima volta di Piastri , secondo Norris , terzo Hamilton

Una data da ricordare per il giovane 23/enne Oscar Piastri , l’australiano vince il suo primo Gran Premio in Formula 1. Sul c ircuito dell’Hungaroring la McLaren fa doppietta:2° Norris che per ordini di scuderia ha ceduto la posizione al compagno. Nella bagarre per il terzo posto bella la sfida tra Verstappen e Hamilton : l’olandese rischia grosso, finisce fuori pista, poi rientra ma chiude quinto. Le Ferrari ancora giù dal podio :: Leclerc 4°, Sainz 6°. Lewis Hamilton centra il 200° podio in carriera.

ORDINE D’ARRIVO GP UNGHERIA F1 2024

1 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 70 1:38:01.989 25

2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +2.141s 18

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +14.880s 15

4 16 Charles Leclerc FERRARI 70 +19.686s 12

5 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 70 +21.349s 10

6 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +23.073s 8

7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 70 +39.792s 6

8 63 George Russell MERCEDES 70 +42.368s 5

9 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 70 +77.259s 2

10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +77.976s 1

11 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +82.460s 0

12 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 69 +1 lap 0

13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 69 +1 lap 0

14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 69 +1 lap 0

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 69 +1 lap 0

16 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 69 +1 lap 0

17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 69 +1 lap 0

18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 69 +1 lap 0

19 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 69 +1 lap 0

NC 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 33 DNF 0

La classifica piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 265

2. Lando Norris (McLaren) 189

3. Charles Leclerc (Ferrari) 162

4. Carlos Sainz (Ferrari) 154

5. Oscar Piastri (McLaren) 149

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 125

7. Sergio Perez (Red Bull) 124

8. George Russell (Mercedes) 116

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

12. Yuki Tsunoda (RB) 22

13. Daniel Ricciardo (RB) 11

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6

15. Pierre Gasly (Alpine) 6

16. Kevin Magnussen (Haas) 5

17. Alexander Albon (Williams) 4

18. Esteban Ocon (Alpine) 3

19. Zhou Guanyu (Sauber) 0

20. Logan Sargeant (Williams) 0

21. Valtteri Bottas (Sauber) 0

La classifica del Mondiale costruttori

1. Red Bull 389

2. McLaren 338

3. Ferrari 322

4. Mercedes 241

5. Aston Martin 69

6. RB 33

7. Haas 27

8. Alpine 9

9. Williams 4

10. Sauber 0