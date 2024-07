Il ritorno di Matteo! Berrettini batte Halys e vince l’Ato 200 di Gstaad

Trionfo do Matteo Berrettini, che nel torneo Atp 250 di Gstaad (Svizzera) batte in finale Quentin Halys con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora esatta di gioco. Il romano mette in crisi il servizio del francese nel primo set, aumentando i giri del motore (e approfittando degli errori dell’avversario) nel secondo. È il nono titolo in carriera per Berrettini, già vincitore in terra elvetica nel 2018.Berrettini vince per la seconda volta il torneo di Gstaad dopo il 2018, salendo a quota 9 titoli in carriera.