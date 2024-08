Napoli , Manna vola a Londra . Nuova offerta per Lukaku

IOrmai c’è un filo diretto tra Napoli e Londara con il diesse del Napoli Giovanni Manna. Il nuovo viaggo nella capitale londinese per mettere sul tavolo un’altra offerta per Romelu Lukaku:Gli azzurri vogliono a tutti i costi Romelu, anche senza aspettare l’addio di Osimhen: il nigeriano attende ancora il Psg, con il Chelsea sempre in agguato. Intanto è ufficiale l’arrivo di Neres dal Benfica per 28 milioni di euro: al brasiliano, ex Ajax, saranno garantiti 3 milioni di euro a stagione come ingaggio.