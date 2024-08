Torino, Cairo:”non tengo giocatori che vogliono andare via”

Raul Belanova e pronto con l valige in mano per raggiungere l’Atalanta. La rabbia dei tifosi scatta sui social . Il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto ad al cuni commenti:” “Lui voleva andare via: ne abbiamo tanti di valore, non tengo giocatori che vogliono andare” scrive il patron granata a proposito del laterale classe 2000, ad un passo dagli orobici in un’operazione da circa 25 milioni di euro. “Io ho messo di tasca mia 72 milioni nel Toro! Non sono un pozzo senza fondo” aggiunge Cairo su Instagram.