Serie A: allo Stadium , Juventus – Napoli 0-0

Bianconeri e azzurri si dividono la posta in palio. Match dettato dal troppo tatticismo. Spettacolo avaro di occasioni.

Antonio Conte sorprende tutti il Napoli non più con il 3-4-2-1 ma con la difesa a quattro, con un Mazzocchi in meno e un centrocampista, McTominay in questo caso, in più; Di Lorenzo torna a giocare nel suo ruolo di terzino. I due trequartisti, Politano e Kvaratskhelia, dovrebbero agire stretti, in una sorta di 4-3-2-1

Motta deve fare a meno di Gatti, uscito malconcio dal match col PSV , il giovane Savona titolare a destra e Kalulu centraele accanto a Bremer. In mediana ci sono Locatelli e McKennie. Davanti tutti i big: Nico Gonzalez, Koopmeiner e Yildiz alle spalle di Vlahovic.

La partita

Primo tempo con le due squadre si froteggiano , poche le ccasioni per entrambe le più pericolose sono ad appannaggio del Napoli : la prima con McTomeney , lo scozzese calcia dai 20 metri Di Gregorio respinge in tuffo , prima del riposo Politano su calcio di punizione , ancora Di Gregorio si supera mettendo in angolo la battuta del laterale azzurro. Da segnalare a metà dl primo tempo Meret sostituito da Caprile , per problemi muscolari.

Secondo tempo

Motta cambia : dentro Wea fuori Vlahovic, ma lo spartito del match non cambia , dettato dal tatticismo e le occasioni sono pochissime: ci prova Politano dopo una bella serpentina il snsitsro termina alto di poco , ripodne la Juve con Koopmeiner da buona posizione , l’olandese calcia alto. Conte richiama in panchina uno spentoi Lukaku ben arginato da Bremer , Kvara e Politano , entrano Simeone , Nevers e Folorunsho. Finisce 0-0 con il Napoli che aggancia il Torino in testa alla classificaa quota 11 punti , la Juve sale a 9 punti.

IL TABELLINO

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie (35′ st Thuram); Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (1′ st Weah). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Cabal, Rouhi, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Mbangula. All.: Motta

Napoli (4-3-3): Meret (36′ Caprile); Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (42′ st Gilmour), McTominay; Politano (28′ st Neres), Lukaku (27′ st Simeone), Kvaratskhelia (27′ st Neres). A disp.: Contini, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte

Arbitro: Doveri

Ammoniti: McKennie (J), Motta (J)