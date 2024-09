Serie A: Il Toro vola al Bentegodi. Verona battuto 3-2

Nel secondo anticipo della 5a giornata di Serie A , il Torino centra un’altra vittoria e batte al bentegodi l’Hellas Verona 3-2. Sanabria apre al 10’, le marcature, l’attaccante evita con agilità Coppola , solo davanti a Montipò deposita la palla in rete. La reazione del Verona non si fa attendere e con Kastanos (12′) gli scaligeri pareggiano con una botta da fuori area su azione da calcio d’angolo. Il match è piacevole . Al (23′) il Verona rimane in dieci , rosso diretto a Dawidowicz: gomitata a Sanabria in area di rigore. Dal dischetto il paraguaiano colpisce in pieno il palo, poi insacca ma Marinelli ferma tutto per gioco irregolare (doppio tocco di Sanabria). Il Toro non si arrende , e dieci minuti più tardi raddoppia : cross perfetto di Lazaro e Zapata in grande elevazione p di testa sul primo palo che beffa Montipò. Nella ripresa le cose non cambiano, con i gialloblù che non intendono arrendersi e lottano con estrema intensità sia per difendersi che per provare a colpire in ripartenza. Nel quarto d’ora finale i veneti cercano con coraggio (e con l’ingresso di Mosquera e Livramento) l’insperato pareggio, ma al 79’ in contropiede il neoentrato Che Adams approfitta dell’errore di Coppola e infila Montipò con un bel diagonale destro dalla distanza, che vale il 3-1. In pieno recupero Mosquera accorcia le distanze su errore di Masina, al 93’ e quando è ormai troppo tardi. Vince il Torino e sale in vetta a 11 punti.

IL TABELLINO

Hellas Verona-Torino 2-3

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 5; Magnani 5.5, Coppola 4.5, Dawidowicz 4; Tchatchoua 5.5 (dal 43’ st Lambourde sv), Belahyane 6.5, Dani Silva 5, Lazovic 6 (dal 1’ st Daniliuc 6); Kastanos 6.5 (dal 22’ st Livramento 6); Tengstedt 5.5 (dal 22’ st Mosquera 6.5), Sarr 5.5 (dal 26’ pt Frese 6). All. Zanetti. A disp. Berardi, Perilli, Okou, Faraoni, Ghilardi, Bradaric, Cissè, Sishuba, Alidou, Ajayi.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 6.5 (dal 36’ st Dembele sv), Maripan 6, Masina 6; Lazaro 6, Tameze 6 (dal 22’ st Linetty 6), Ricci 6.5 (dal 45’+2 st Njie sv), Ilic 6 (dal 22’ st Gineitis 6), Sosa 6; Sanabria 6.5 (dal 22’ st Adams 6), Zapata 7. All. Vanoli. A disp. Donnarumma, Paleari, Coco, Pedersen, Balcot, Ciammaglichella, Karamoh, Njie.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 10’ pt Sanabria (T), 33’ pt Zapata (T), 34’ st Adams (T); 12’ pt Kastanos (V), 45’+3 st Mosquera (V).

Ammoniti: Coppola, Kastanos, Livramento (V); Dembele (T).

Espulsi: 21’ pt Dawidowicz (V).

Note: rig. sbagliato da Sanabria al 22’.