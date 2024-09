Serie A: Lecce-Parma 2-2

Il Lecce spreca il doppio vantaggio , il Parma mai domno conquista un pareggio in extremis. Allo stadio di Via del mare , partitata clamorosa tra Lecce e Parma , Lecce in vantaggio al (36′):Ramadani serve un pallone filtrante Dorgu che lascia sul posto Coulibaly e piazza la palla rasiterra alle spalle di Suzuki. Il Lecce sembra poter controillare bene il match , poi la sciocchezza dicommessa da Guilbert (gomitata a Cancellieri) , espulso e salentini in dieci. Il Parma ne approfitta , ma si va al riposo con il Lecce in vantaggio.

Nella rirpresa , Cancellieri si fa espellere , fallo su Dorgu lanciato a rete. Krstovic si incarica della battuta della punizione e fa 2-0 al 59’, sfruttando anche una deviazione di Woyo Coulibaly. Il Parma accusa il colpo e per qualche minuto resta frastornato, ma poi torna ad attaccare con coraggio: appena entrato, Anas ha una grande chance al 77’, ma sbatte sull’ennesima grande parata di Falcone. L’estremo difensore del Lecce si ripete anche qualche minuto dopo su Bonny. Krstovic si divora quindi in contropiede il gol del 3-0 e a colpire è allora il Parma, con l’ex Almqvist: lo svedese riapre il match al 93’, regalando un finale al cardiopalma. Le sorprese non finiscono però qui: al 96’ i ducali pareggiano infatti 2-2 con Hainaut, con l’ultimo pallone della partita. Beffa tremenda per il Lecce, che si deve accontentare di un pareggio amaro.

IL TABELLINO

LECCE-PARMA 2-2

Lecce (4-4-2): Falcone 6,5; Guilbert 4, Gaspar 5, Baschirotto 6, Gallo 6 (41’ st Pelmard sv); Morente 6,5 (30’ st Pierotti 6), Ramadani 6,5 (30’ st Rafia 6), L. Coulibaly 6 (20’ st Pierret 6), Dorgu 7; Rebic 6 (20’ st Banda 6), Krstovic 6,5. A disp.: Früchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Jean, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwiński, Hasa. All.: Gotti.

Parma (4-2-3-1): Suzuki 5,5; W. Coulibaly 5, Osorio 5,5 (22’ st Hainaut 7), Circati 5,5, Delprato 6,5; Bernabé 6, Hernani 6 (21’ st Anas 6,5); Mihaila 6 (22’ st Almqvist 6,5), Sohm 5,5 (37’ Cancellieri 5), Man 6,5; Bonny 6. A disp.: Chichizola, Corvi, Valenti, Cancellieri, Camara, Circati, Leoni, Di Chiara. All.: Pecchia

Arbitro: Guida

Marcatori: 32’ Dorgu (L), 14’ st Krstovic (L), 45’+3’ st Almqvist (P), 45’+3’ Hainaut (P)

Ammoniti: Ramadani (L), Dorgu (L), Gaspar (L), Rafia (L)

Espulsi: Guilbert (L), Cancellieri (P)