Qualificazioni Euro 2024. Ucraina -Italia 0-0. Gli azzurri ottengono il pass per la Germania

Ucraina -Italia , ultimappuntamento per gli Azzurri , valido per le qualificazione Europei Calcio 2024 , finisce 0-0. La Naziolae del ct Spalletti chiude al secondo posto il Gruppo C

Due risultati sutre per grarantirsi l’accesso alla fase finale Euro 2024, . Agli azzurri basta uno 0-0 a Leverkusen contro l’Ucraina per conservare il piazzamento alle spalle dell’Inghilterra, evitare lo spettro playoff e volare direttamente in Germania. Non è stato facile per gli Azzurri in una gara maschia con l’Ucraina che ha tentato in tutti i modi di passare in vantaggio. L’Italia ha sprecato al 29′ una ghiotta occasione nel primo tempo con Frattesi , solo davanti a Trubin, In precedenza una rasaiota da fuori area di Sudakoc ha impegnato Donnarumma.

I ritmi del match si sono abbassati e il primo tempo si chiude 0-0

A inizio ripresa Spalletti chiama in causa Scamacca al posto di Raspadori. Il movomento della palla è stabilmente nella metà campo degli ucraini , gli azzurri però si espomngono ai veloci contropiedi degli avversari . Scamacca non è on frande serata , l’attaccante non riesce a fare sponda e difendere la palla per far salire la squadra.

Al 65′ rischia tantissimo addirittura su rimessa laterale, il pallone rimbalza tra Donnarumma e Di Lorenzo , quest’ultino certo dell’uscita del numero uno azzurro la sfera finisce sui piedi Mudryk. Il capitano azzurro è bravo a riscattarsi murando la conclusione a botta sicura dell’esterno del Chelsea.

In campo cresce la tensione , Spalletti abbassa il baricentro della squadra per tentare di limitare i rischi, il finale è da cardiopalma Acerbi e Buongiorno salgono in cattedra ma, c’è da soffire.

Brivido in pieno recupero : Mudryk finisce a terra in piena area, il contatto con Cristante sembra esserci, ma Gil Manzano e il Var lasciano proseguire. È una grande liberazione al triplice fischio finale . L’Italia è a Euro 2024, agli spareggi andrà l’Ucraina.

IL TABELLINO

Ucraina-Italia 0-0

Ucraina (4-1-4-1): Trubin; Konoplya (41′ st Tymchyk), Svatok (45’+1 st Malinovskyi), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (35′ st Pikhalyonok); Tsygankov (35′ st Zubkov), Sudakov, Zinchenko (41′ st Sikan), Mudryk; Dovbyk.

Ct: Rebrov

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho (26′ st Cristante), Barella; Zaniolo [26′ st Politano (45’+2 st Darmian)], Raspadori (1′ st Scamacca), Chiesa (36′ st Kean).

Ct: Spalletti

Arbitro: Gil Manzano

Marcatori:

Ammoniti: Buongiorno (I), Konoplya (U)